Правозащитник, обвиняемый в хранении наркотиков, не хочет, чтобы его дело рассматривалось в Чечне
Адвокат главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков в крупном размере, подал в Верховный суд Чечни ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион, передает ТАСС.
3 июля в Шалинском городском суде должно было пройти предварительное слушание по делу Титиева, а также рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения. В результате заседание перенесено на 9 июля.
"Предварительное слушание перенесено в связи с тем, что мы подали в Верховный суд ходатайство. В нем мы просим перенести рассмотрения дела в другой регион", — отметил адвокат правозащитника Петр Заикин.
Как сообщалось, Титиева задержали утром 9 января. По данным МВД, сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов.
11 января Шалинским райсудом Чечни Титиев был арестован на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.
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