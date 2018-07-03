Жители Новосибирска поймали улизнувшего из детского сада малыша

Из новосибирского частного детского садика, помещение которого находится в жилом доме, в минувший понедельник, 2 июля, сбежал маленький мальчик.

Ребенок вышел из подъезда и невозмутимо изучал окрестности, пока его не остановили обеспокоенные прохожие, один из которых сбегал в садик и привел воспитательницу, забравшую малыша.

По словам очевидцев, мальчик еще не умеет разговаривать и явно не достиг возраста, когда можно безопасно самостоятельно разгуливать по двору. Заведующая садика уже дала свои комментарии местной прессе, из которых следует, что ситуация из-под контроля не вышла, однако будут приняты меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.