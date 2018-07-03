Главу карельского "Мемориала" обвинили в секснасилии над приемной дочерью

Руководителю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение в сексуальном насилии над приемной несовершеннолетней дочерью.

Преступные действия совершались с 2012 года по 2016 год, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Карелии.

В настоящее время Юрий Дмитриев находится под арестом. По решению суда под стражей он останется до 28 августа.

Между тем адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев уже назвал новое дело фарсом. По его мнению, новое уголовное преследование возбуждено только потому, что "развалилось" предыдущее дело против Дмитриева.

Ранее правозащитника обвиняли в производстве порнографических материалов с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также в хранении дома деталей оружия. Однако по первому пункту Дмитриев был полностью оправдан, а по второму его приговорили к 2,5 годам заключения. Большую часть этого срока он отсидел во время следствия.