Ощутите любовь: британские болельщики так и не встретили "хулиганскую армию России"

Популярный британский комедийный актер Том Розенталь на страницах The Guardian выступил с необычной для западной прессы публикацией под заголовком "Послание англичанам: приезжайте в Россию и ощутите любовь".

В ней актер пишет о том, что болельщики, которых предостерегали от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию и пугали российскими хулиганами, почувствовали обратное.

"Местные жители — просто удивительные", — пишет Розенталь и добавляет, что организация чемпионата мира по футболу в России "просто фантастическая". "И вам придется очень сильно постараться, чтобы найти кого-либо, кто скажет иначе", — добавляет британский актер.

Он также напоминает о заголовках в британских газетах накануне ЧМ-2018 в России: "Кровожадные хулиганы жаждут убийств", "Российские хулиганы предупреждают английских фанатов: "Готовьтесь умереть" и других в том же духе, телерадиокорпорация BBC и вовсе назвала свой фильм "Хулиганская армия России", а британский МИД выступил с предупреждением о "растущих рисках насилия" в России,

Автор отмечает, что такие заголовки и призывы направлены на то, чтобы отбить желание у таких людей, как он, видеть все своими глазами.

"Отношение российского населения к английским болельщикам прямо противоположное тому, от чего нас предостерегали", — говорится в статье Розенталя, а тем, кто в Британии выступал с материалами под такими аршинными заголовками "должно быть стыдно".

Актер вспоминает также, что накануне поездки в Россию глава футбольной полиции Великобритании Марк Робертс предупредил, чтобы британские болельщики не брали свои национальные флаги в Россию "из-за опасений спровоцировать насилие". Однако бар "У Гашека" в центре Калининграде был весь украшен флагами Святого Георгия, констатирует Розенталь.

Британский актер также рассказывает о том, как хозяин первого жилья, где он остановился в России, признался: он "счастлив встретить англичанина, а его любимым писателем является Стивен Фрай".

30-летний актер Том Розенталь известен исполнением ролей в телесериале в жанре ситуационной комедии Friday Night Dinner ("Ужин в пятницу вечером"), а также в ленте Plebs ("Плебеи"), напоминает ТАСС.

Впрочем, Розенталь — уже не первый иностранный болельщик, который ощутил несоответствие картины, которую представляли западные СМИ, и того, что на самом деле происходит в России. По сути, у западных фанатов сейчас, во время ЧМ-2018, происходит полная "перезагрузка" представлений о России.