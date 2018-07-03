Американский сенатор рассказал, о чем говорил с Лавровым

Председатель одного из ключевых сенатских комитетов США республиканец Ричард Шелби заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждалось множество вопросов, в числе которых было предстоящая встреча президентов России и США, а также Крым, передает РИА Новости.

При этом Шелби отметил, что еще не время говорить о каких-либо результатах визита делегации конгресса в Россию.

"Это была хорошая встреча, мы обсудили много серьезных вопросов, в основном концентрировались на предстоящей встрече президентов. Мы заинтересованы не в напряженных отношениях, а в лучших отношениях с РФ. Посмотрим, что будет происходить в Хельсинки",- сказал он.

Встреча в МИД РФ заняла чуть больше часа. В ближайшее время делегация конгресса США проведет переговоры в Госдуме и Совете Федерации РФ.

Группа американских конгрессменов прибыла в Россию 30 июня и уже провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге​​​. На вторник, помимо переговоров с Лавровым, запланированы встречи в Совете Федерации и Государственной Думе.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.