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3 июля 201813:22

В Подмосковье "золотой" гонщик устроил смертельную аварию

Подмосковная полиция расследует новую резонансную аварию, которая произошла в Красногорском районе Подмосковья. На 12-м километре Ильинского шоссе лихач на BMW люксовой серии вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ.

От удара отечественный автомобиль опрокинулся, передняя часть превратилась в груду металла. Водитель и сидевший рядом пассажир погибли на месте. Еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

За рулем BMW 7-й серии сидел 23-летний водитель — представитель так называемой золотой молодежи. По словам очевидцев, он в этой аварии отделался синяками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: "Вести-Москва"

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