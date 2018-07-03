В Подмосковье "золотой" гонщик устроил смертельную аварию

Подмосковная полиция расследует новую резонансную аварию, которая произошла в Красногорском районе Подмосковья. На 12-м километре Ильинского шоссе лихач на BMW люксовой серии вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ.

От удара отечественный автомобиль опрокинулся, передняя часть превратилась в груду металла. Водитель и сидевший рядом пассажир погибли на месте. Еще один человек с тяжелыми травмами госпитализирован.

За рулем BMW 7-й серии сидел 23-летний водитель — представитель так называемой золотой молодежи. По словам очевидцев, он в этой аварии отделался синяками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.