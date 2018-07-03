Детей будут вызволять из тайской пещеры вплавь
В Таиланде заблокированных в пещере школьников будут выводить на поверхность несколько дней. Военные должны расширить вход в ущелье, а спасатели откачать воду. В операции задействована тяжелая буровая техника. В общей сложности в подземном заточении оказались 12 юных спортсменов и их тренер.
"Видеозапись британских дайверов-спелеологов – лучшее, что мы видели за всю жизнь". Так говорят родители ребят из юниорской футбольной команды, которая вот уже десятый день кряду остается заблокированной в полузатопленной пещере. То, что дети живы, родственники называют настоящим чудом.
"Мы оценили состояние здоровья детей. Почти все они полностью здоровы, лишь у пары ребят есть незначительные травмы, поэтому им присвоен желтый уровень по нашей шкале. Но красного уровня ни у кого нет, их жизни ничто не угрожает", — заявил губернатор таиландской провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.
"Знаете, всем нам тут пришлось тяжело, — говорит спасатель из США Джессика Тейт. — Спасатели, волонтеры, военные – это многонациональная поисковая операция. И только так можно было добиться успеха. Сложно думать о собственных заслугах, когда весь Таиланд приложил колоссальные усилия к поиску детей. И, как видите, в результате произошло чудо".
Найти детей – это полдела. Власти и экстренные службы сразу нескольких стран ломают голову над тем, как вызволить пострадавших на поверхность. Операция идет круглосуточно. Но единственное, что пока могут сделать спасатели – это передавать детям питание и лекарства и следить за уровнем воды в пещере.
"Мы пока не можем определить точную дату вывода детей на поверхность. Это сложный процесс, который потребует времени, прежде всего для того, чтобы дать возможность пострадавшим восстановить силы и дать им первые навыки подводного плавания с аквалангом. Большая часть пещеры Тхам Луанг остается затопленной, даже несмотря на постоянную откачку воды", — рассказывает губернатор.
Про подводное плавание с аквалангом губернатор упомянул неслучайно. Сейчас это по сути единственный способ выбраться из пещеры на поверхность. Вот только первичных навыков может не хватить. Дело в том, что маршрут занимает около шести часов даже у опытных дайверов. Эксперты считают, что без специального оборудования и опыта путь длиной в несколько километров, усложненный подводными течениями, не преодолеть. Поэтому сейчас власти думают над тем, как передать пострадавшим необходимое снаряжение и в кратчайшие сроки провести инструктаж. Хорошие новости состоят в том, что поплывут они в сопровождении высококлассных дайверов и что на маршруте будет несколько остановок, где можно будет перевести дух и набраться сил для следующего подводного перехода.
К месту драмы военные стянули тяжелую буровую технику. С ее помощью они расширяют проходы в пещеру для спасателей. Но вариант с тем, чтобы буквально досверлить до детей сверху, эксперты считают куда более затратным во времени и ресурсам, а главное – менее безопасным. А снабжать пострадавших всем необходимым и ждать, пока уровень воды сам пойдет на убыль, такой вариант отметают сразу. В Таиланде сейчас сезон дождей, и погода скорее лишь усугубит ситуацию. В среду и четверг в районе ЧП снова пройдут сильные тропические ливни.
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