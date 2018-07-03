"Антикварный" самолет врезался в ангар после посадки на аэродроме в Бельгии. Видео

Очевидец запечатлел на видео инцидент с участием самолета Lockheed 12A Electra Junior, произошедший вечером в воскресенье, 1 июля, в Бельгии, попал в объектив камеры очевидца.

Воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочную полосу аэродрома Цвартберг, расположенного в районе города Генк в бельгийской провинции Лимбург.

Через несколько секунд после этого самолет по неизвестной причине резко свернул с ВВП и покатился в сторону ангаров, в один из которых он и врезался.

На борту находилось пять человек, никто из них не пострадал.

Самолеты этого типа были разработаны специалистами американской компании Lockheed в 30-е годы прошлого века. Машины использовались в вооруженных силах, на коммерческих линиях, а также – в качестве частных и корпоративных. Серийное производство было прекращено в 1942 году, всего было выпущено 114 экземпляров.

По данным, размещенным на сайте на сайте Федерального управления гражданской авиации США, попавшее в аварию воздушное судно, покинуло заводской цех в далеком 1938 году.