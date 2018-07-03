В Архангельске поймали лифтера-маньяка

В Архангельске задержан 30-летний мужчина, который подозревается в разбойном нападении и действиях сексуального характера. Из-за того, что свои преступления он совершал в лифтах жилых домов, злоумышленник получил прозвище "лифтер".

Как сообщает региональное управление СК РФ по Архангельской области, одно из нападений на женщину, в отношении которой задержанный совершил насильственные действия сексуального характера, произошло около пяти утра 30 июня.

Через непродолжительное время аналогичное преступление было зафиксировано в подъезде другого жилого дома в Архангельске.

Во время второго нападения злоумышленник также похитил у пострадавшей ювелирные изделия.

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении этих преступлений по горячим следам он был задержан.

Выяснилось, что ранее 30-летний житель Архангельска уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство и хищение чужого имущества.

Как сообщается в "Твиттере" Следственного комитета, установить и задержать подозреваемого удалось по записям с камер наблюдения и описаниям очевидцев.

В Архангельске арестован «лифтер», получивший прозвище из-за нападений на женщин в лифтах жилых домов.



Установить и задержать 30-летнего подозреваемого в разбоях и изнасилованиях удалось по записям с камер наблюдения и описаниям очевидцев. С ним проводятся следственные действия pic.twitter.com/YbA8uT89P9 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 3 июля 2018 г.

В настоящее время проводятся следственные действия, произведено опознание. Во время допроса подозреваемый свою вину признал и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений.

"Лифтер" заключен под стражу. Уголовные дела возбуждены по статьям о насильственных действиях сексуального характера и разбойном нападении.