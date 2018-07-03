Москвичи судятся с метрополитеном за возможность вернуть билеты: как отстоять свои права
Москвичка выиграла суд против метрополитена. Подземка отказывалась возвращать пассажирке деньги за оплаченный, но не использованный билет. И этот случай не единственный. Как оказалось, свое право на возврат денег за проездные можно и нужно отстаивать.
Наталья Кошелева хотела купить проездной на 60 поездок. В кассе метрополитена оказались в наличии только на 40 поездок (по ним разовая поездка выходит дороже). Но выбора не было — купила. На следующий день Наталья решила сдать купленный накануне билет. Но возвращать деньги метрополитен отказался.
Наталья — юрист в трех поколениях. Ей уже приходилось отстаивать свои права в судебных спорах с "Королевскими голландскими авиалиниями" и с авиакомпанией Flydubai. Оба дела удалось выиграть и вернуть деньги за билеты. Перечитав закон о правах потребителей, юрист снова пошла в суд, и он вновь встал на сторону потерпевшей. Метрополитен обязали выплатить Наталье порядка 5 тысяч рублей, включая материальную компенсацию.
- Они сейчас идут оспаривать это решение. Поставщики услуг пользуется правовой неграмотностью населения, тем, что не у каждого есть возможность обратиться к юристам, тем, что часто суммы незначительные.
Алена тоже отсудила у подземки деньги за купленный через Интернет проездной по системе "Электронный кошелек". Сумму — около 2 тысяч — женщина перевела, а билет оказался не действительным.
- Мне сказали, что абонементный билет на 30 дней нельзя купить за безналичный расчет. На что я сказала: ну хорошо, давайте вы мне вернете деньги, я вам оплачиваю наличными и все.
Простейшая ситуация вылилась в два года судебных разбирательств. Помимо денег женщина добилась, чтобы метрополитен прописал условия о невозврате денежных средств в локальном акте. Тогда потребитель будет знать, на что идет, приобретая поездки в метро.
В сервисном центре метрополитена пояснили, что вернуть деньги можно, только если вы пополнили карту "Тройка" на определенную сумму. А вот если приобрели конкретное число поездок – нет. Это нарушение закона о правах потребителей. За него Роспотребнадзор уже штрафовал метрополитен, так что отстоять свои права можно. Только вот в суд за всю историю московской подземки обратились всего двое. Остальные утешают себя тем, что сумма маленькая.
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