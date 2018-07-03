На юге Турции неизвестный открыл огонь в здании торговой палаты

Неизвестный мужчина стрелял в председателя турецкой торговой палаты Деврима Мурата Аксоя и его заместителя Хасана Эрсоя. Оба получили ранения и были доставлены в больницу. Однако Эрсоя врачи спасти не успели, сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел на юге Турции в провинции Османие. Полиция ведет расследование.