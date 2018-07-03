ХК СКА подписал форварда "Колорадо" Наиля Якупова

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга подписал контракт с российским нападающим Наилем Якуповым, выступавшим в прошедшем сезоне за "Колорадо Эвеланш". Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщила пресс-служба "красно-синих".

24-летний нападающий является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году Якупов стал первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. В НХЛ выступал за "Эдмонтон Ойлерз", "Сент-Луис Блюз" и "Колорадо Эвеланш".

В сильнейшей хоккейной лиге мира Якупов отыграл 350 матчей, набрав в них 136 очков. Кроме того, он является бронзовым и серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе российской сборной.