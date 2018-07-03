Денис Мацуев готов отменить концерты ради российских футболистов

Народный артист России, пианист, а по совместительству страстный болельщик российской футбольной команды Денис Мацуев всего на полтора часа прилетел в Новогорск из Амстердама, чтобы поприсутствовать на тренировке сборной России.

В преддверии матча ¼ финала чемпионата мира, в котором российские футболисты встретятся с командой Хорватии, Денис подарил игрокам диски с произведениями Рахманинова и Чайковского. Об этом пианист рассказал в эфире программы "60 минут", а также назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова Командором и Маэстро.

Ведущий "60 минут" Евгений Попов считает Мацуева талисманом команды.

"Если я — талисман, то я готов здесь просто жить, готов отменить все концерты, которые у меня проходят каждый день, — отреагировал Денис. — То, что сейчас происходит – это настоящее чудо. Болельщикам надо продолжать верить в нашу команду, продолжать срывать горло, потому что эта химия передается игрокам. Поверьте, я знаю это точно, потому что сам выхожу на сцену".

По словам музыканта, он обязательно будет присутствовать на матче с Хорватией.

"Мы будем вместе стоять на бровке, чтобы принести удачу", — пообещал Мацекв Черчесову и команде.

После победы сборной России над Египтом Денис Мацуев сорвал голос. На своей странице в Instagram он выложил эмоциональное видео, где видно, как сильно рад результатам игры.

"Ура, я вам что говорил! Браво, Россия! Мы в 1/8 финала впервые за 32 года, я говорил вам это!", – кричал Мацуев охрипшим голосом.