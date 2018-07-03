В Тюмени автомобиль разрушил остановку. Видео

Автомобильный регистратор снял на видео аварию, произошедшую в 2 июля в Тюмени, когда водитель белой "Приоры" не успел вовремя среагировать на маневр поворачивающего на перекрестке автомобиля, потерял управление и врезался в остановку общественного транспорта.

От удара строение было полностью разрушено, пострадал и сам автомобиль. Однако водитель и стоявшие неподалеку прохожие не пострадали.