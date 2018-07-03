Во Внукове экстренно приземлился лайнер со сломанным шасси

В столичном аэропорту Внуково совершил экстренную посадку чартерный рейс из Турции авиакомпании I Fly. На борту было более 300 пассажиров.

Командир сообщил о неисправной стойке шасси. Решение сажать самолет было принято после того, как в баках выработали топливо. Лайнеру удалось приземлиться благополучно, никто не пострадал. Сейчас самолет обследуют специалисты. Аэропорт работает в штатном режиме.