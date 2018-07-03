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"Пакет Яровой" 1 час назад
МИД: при неблагоприятном сценарии в России заработает "альтернативный" интернет
У России может быть свой "альтернативный" интернет. Но Москва воспользуется такой возможностью только при самом неблагоприятном сценарии, отметил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.
"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", — пояснил российский дипломат для ТАСС.
К созданию параллельного интернета может привести насаждение двойных стандартов со стороны западных партнеров, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
А 1 июля 2018 года в России вступили в силу требования "пакета Яровой" к российским операторам связи и интернет-компаниям. Этот пакет антитеррористических законов был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года. Пакет требует операторов связи и интернет-провайдеров хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы. Они могут быть предоставлены правоохранительным органам по запросу спецслужб.
С 1 июля 2018 года закон обязует хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев. Требования будут постепенно ужесточаться: с 1 октября операторы обязаны будут хранить в течение 30 суток интернет-трафик пользователей, а потом планомерно течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Это потребует существенных затрат на создание инфраструктуры для дительного хранения огромного массива данных, подчеркнул главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Кроме того, по мнению эксперта, вопросы хранения персональных данных, утечек секретной информации не решены, так же как и не определена ответственность за подобные утечки.
МТС за 5 лет потратит на выполнение "пакетов Яровой" 60 миллиардов рублей, "МегаФон" – 40 миллиардов, а "Билайн" ("Вымпелком" – 45 миллиардов. В десятки миллиардов рублей на ближайшие два-три года оценивает свои затраты по выполнению требований закона Tele2.
Глава компании "Ростелеком" Михаил Осеевский в 2018 году дополнительных инвестиций делать на выполнение "пакета Яровой" не будет: у оператора пока хватает собственных хранилищ данных.
Устанавливаемые Минкомсвязью и ФСБ требования к "средствам накопления информации" еще не опубликованы, хотя операторы мобильной связи уже приступили к их закупке.
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