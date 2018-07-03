Московский школьник набрал 400 балов по четырем ЕГЭ

Московский школьник впервые набрал 400 баллов за ЕГЭ.

Как рассказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, мальчик сдавал четыре экзамена — русский язык и профильную математику, химию и биологию. И по каждому из них он получил высший балл. Кравцов считает, что в этом "нет ничего удивительного".

"Такие дети будут появляться, — уверен Кравцов. — Пять лет нам потребовалось, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена. Дети это понимают и много учатся, и стараются".

Основной этап ЕГЭ в этом году проходил с 28 мая по 2 июля, напоминает ТАСС. В нем приняли участие свыше 730 тысяч человек.