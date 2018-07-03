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Мозг человека и животных 1 час назад
Электростимуляция мозга уменьшила преступные наклонности людей
Исследователи из Пенсильванского университета (США) совместно с коллегами из Наньянского технологического университета (Сингапур) доказали, что электростимуляция определённого участка головного мозга человека уменьшает его желание совершить криминальный поступок как минимум на 50%.
Поясним, что речь идёт о префронтальной коре мозга, этот отдел отвечает за управление мыслительной и моторной активностью в соответствии с внутренними целями и планами, то есть за формирование идей и их реализацию.
Нейробиологи решили узнать, можно ли повлиять на желание человека осуществить задуманное, если воздействовать на этот участок при помощи минимально инвазивного метода под названием транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС).
"Способность манипулировать такими сложными и фундаментальными аспектами познания и поведения извне тела имеет огромные социальные, этические и, возможно, юридические последствия", — рассказывает ведущий автор работы Рой Гамильтон (Roy Hamilton).
Он и его коллеги рассматривают насильственные преступления (акты физического и сексуального насилия) с точки зрения общественного здравоохранения, добавляет соавтор исследования психолог Эдриан Рейн (Adrian Raine).
"Исторически мы не применяли такой подход к вмешательствам в отношении насилия. Но это перспектива. Мы провели только одну 20-минутную сессию и увидели эффект. Что, если бы у нас было больше сеансов? Что, если мы будем делать это три раза в неделю в течение месяца?", — рассуждает учёный.
В испытаниях приняли участие 36 мужчин и 45 женщин старше 18 лет, все они были здоровы. Добровольцев разделили случайным образом на две группы. Люди из первой прошли через процедуру стимуляции префронтальной коры прямым током, которая длилась в течение 20 минут. Вторая группа, контрольная, подверглась минимальному воздействию током в течение лишь 30 секунд, а остальные 19,5 минут учёные имитировали воздействие, чтобы добиться эффекта плацебо. При этом добровольцы из обеих групп не знали, кто из них получает реальную, а кто – "обманную" стимуляцию.
Нейробиологи уточняют, что объектом воздействия стал отдел префронтальной коры, известный как дорсолатеральная префронтальная зона: она более всего взаимосвязана с регионами мозга, обеспечивающими внимание, когнитивную деятельность и моторику. Известно, что у людей с антисоциальным поведением и склонностью к насилию наблюдаются наибольшие изменения в этом участке, поясняет соавтор работы Оливия Чой (Olivia Choy).
После стимуляции исследователи предложили участникам два гипотетических сценария, каждый из которых касался физического и сексуального насилия, и попросили их оценить по шкале от 0 до 10 (где 0 – "нет шансов", а 10 – "вероятность 100%") вероятность того, что они смогли бы выступить в роли преступника.
Оказалось, что среди участников из первой группы стимуляция уменьшила желание осуществить физическое и сексуальное насилие на 47% и 70% соответственно, по сравнению с контрольной группой. Кроме того, добровольцы дали "моральную оценку" предложенным сценариям по той же шкале от 0 до 10, и она оказалось довольно низкой.
Теоретически результаты означают, что простые биологические вмешательства – как отдельно, так и в сочетании с психологическими методами, такими как когнитивная поведенческая терапия, – могут способствовать уменьшению случаев насилия, отмечают специалисты.
По словам Рейна, при анализе мотивов преступника основное внимание уделяется социальным причинам, и это, безусловно, важно, однако исследования в области визуализации работы мозга и генетики показали, что как минимум половину "мотивации" преступника составляют биологические факторы.
"Мы пытаемся найти неопасные биологические вмешательства, которые приняло бы общество, а транскраниальная стимуляция током имеет минимальный риск", — говорит учёный.
Впрочем, несмотря на обнадёживающие результаты, команда подчёркивает, что впереди ещё много работы. Нейробиологам предстоит доказать, что электростимуляция способна уменьшить склонность к насилию у реальных преступников, а также найти оптимальные терапевтические "дозировки".
Кроме того, исследователи хотят узнать, что происходит с мозгом при более длительных сеансах воздействия и какие долгосрочные эффекты несёт этот вид лечения.
"Это не волшебная пуля, которая уничтожит агрессию и преступные наклонности", — заключает Рейн. Однако он полагает, что ТЭС-терапия может, к примеру, снизить риск рецидива, если человек совершил преступление впервые.
Научная статья с более подробным описанием этого исследования была опубликована в издании Journal of Neuroscience.
Напомним, что ранее электростимуляция мозга помогла улучшить кратковременную память, а также зрение людей. Кроме того, учёные обнаружили нейроны, которые позволят управлять агрессией.
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