Задержаны мошенники, укравшие 40 миллионов у vip-клиента Сбербанка

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу сообщает о задержании подозреваемых в хищении средств со счетов vip-клиента Сбербанка. Сумма ущерба составила 40 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Подозреваемые в мошенничестве были задержаны в Петербурге и Нижнем Новгороде.

Следствием установлено, что хищение было совершено группой лиц в мае 2017 года. Одна из подозреваемых, представившись владельцем вклада, по подложным документам обратилась в отделение банка с целью перевода денежных средств и оформления сберегательных сертификатов с их дальнейшим обналичиванием.

"В результате в двух отделениях банка злоумышленниками с целью хищения денежных средств были предъявлены к оплате сберегательные сертификаты на общую сумму 40 миллионов рублей", — говорится в сообщении на сайте регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Одна из подозреваемых заключена под стражу, проводятся дополнительные следственные мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности и лиц, причастных к этому преступлению.

При этом в пресс-службе Сбербанка РБК сообщили, что подозреваемые в мошенничестве сотрудники были выявлены в результате внутреннего расследования службой безопасности самого банка. Они были уволены, а деньги вернули клиентам.