Ил-38, который сел без передней стойки шасси, полностью восстановлен и продолжит испытания

Военный самолет Ил-38, который совершил аварийную посадку на аэродроме в подмосковном Жуковском, восстановили и отправили на испытания. Об этом рассказал вице-президент по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин, сообщает пресс-служба ОАК.

Напомним, инцидент произошел 28 апреля. Во время испытательного полета у противолодочного самолета Ил-38 заклинило переднюю стойку шасси. Экипаж несколько раз пытался выпустить ее: делал крены и виражи, дважды жестко касался взлетно-посадочной полосы, чтобы насильно "выбить" стойку из отсека. Однако ничего не помогало. Поэтому пилоты решили сжечь все топливо, чтобы максимально облегчить машину, после чего успешно приземлили Ил-38 даже без передней опоры.

8 мая летчики-испытатели Игорь Зимов и Владимир Иринархов награждены почетными медалями авиационного комплекса "Ильюшин" за проявленное мужество и профессионализм. Остальной экипаж, а это штурман, бортинженер, бортрадист и бортэлектрик, получил благодарности и грамоты.