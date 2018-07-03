"Волна здоровья" соберет лучших врачей страны для помощи больным детям

В Минздраве РФ обсудили вопросы подготовки Всероссийской акции "Волна здоровья", которая пройдет в городах Краснодарского края и Крыма.

В этом году "Волна здоровья" в очередной раз соберет лучших врачей страны для оказания помощи больным детям и расскажет о формировании в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. Инициатива проведения акции на Черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму поддержана президентом России Владимиром Путиным.

В оргкомитете, посвященном подготовке акции, приняли участие министр здравоохранения Вероника Скворцова, президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, руководители федеральных медицинских центров – участников акции, представители администраций Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

Открывая заседание, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что

Акция "Волна здоровья" 2018 года знаменательна тем, что впервые к ней присоединится Крым. "Хочу напомнить всем, что фактически за эти годы эта акция прошла в 7 федеральных округах по всем нашим основным речным и морским трассам. Суть этой акции заключается в том, что на борту комфортабельных лайнеров разворачивается современнейшая клиника, прекрасно оснащенная, с представителями ведущих федеральных центров. И если Лео Антонович Бокерия начинал с детской сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии, то сейчас это уже многопрофильная высокоорганизованная клиника. Это акушерство, гинекология и перинатология. Это, естественно, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. Это оториноларингология. Это офтальмология. Это педиатрия в самом широком смысле. Речь идет о том, что регионы заранее готовятся к приходу этого корабля, формируя списки проблемных детей с изменением здоровья, которые имеют возможность получить высокопрофессиональную консультацию и быть сразу направленными в те учреждения, которые могут оказать качественную помощь", — сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Желающих прийти на корабль, конечно, очень много. На самом деле мы проводим эту акцию для того, чтобы выявить детей, которых невозможно прооперировать и пролечить на месте. В результате мы их забираем в федеральные центры и таких детей очень много", — подчеркнул президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, директор НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ академик Лео Бокерия.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что "Волна здоровья" — это "новая и очень знаковая" для Крыма акция.

Крым сегодня активно переоснащается. Такой модернизации в республике никогда не было. Очень много жизней спасено за этот период, сколько доставлено людей в Москву и скольким здесь оказана помощь. Это те люди, которые были в безнадежном положении, и, по сути, им спасли жизни.

По словам Аксенова, в Республике Крым уже создана рабочая группа, на которой обсуждаются вопросы обеспечения транспортом, вопросы подготовки площадок в наших детских республиканских клинических больницах для того, чтобы там можно было проводить работу, в данном случае по отбору детей и по консультациям.

В 2018 году Всероссийская информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна здоровья" пройдет с 2 по 9 сентября. В ходе акции круизный теплоход "Князь Владимир" впервые пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров вдоль Черноморского побережья по маршруту: Сочи – Новороссийск – Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи. В обследовании детей примут участие ведущие специалисты следующих федеральных медицинских центров.