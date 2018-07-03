Ми-ми-мишки стали знакомить детей с техникой в официальных магазинах Apple Store

Детское приложение "Ми-ми-мишки: Рисование", выпущенное издательством "Интерактивный Мульт", теперь можно запустить на демонстрационных устройствах в официальных магазинах Apple Store. С его помощью посетителям показывают, как работает Apple Pencil, который позволяет рисовать и писать от руки так же легко и естественно, как на листе бумаги. Таким образом, многие юные американские пользователи начинают знакомство с техникой Apple вместе с ми-ми-мишками.

По словам руководителя издательства "Интерактивный Мульт" Алексея Ильина, это говорит о признании российского приложения на мировом рынке развивающих мобильных игр.

"Нам очень приятно, что среди тщательно отобранных детских приложений Apple выделила именно "Ми-ми-мишки: Рисование", созданное специально для iOS устройств. Мы надеемся, что ми-ми-мишки помогут развить творческое мышление и станут любимыми героями миллионов американских детей", — отметил он.

"Ми-ми-мишки: Рисование" — это одно из первых приложений "Интерактивного Мульта", нацеленное именно на совершенствование навыков у детей. В нем котором ребенок может самостоятельно создать свой первый шедевр и стать художником, в режиме интерактивных историй почувствовать себя настоящим волшебником: раскрасить удивительные сценки и наблюдать, как любимые герои будут оживать с каждым новым взмахом виртуальной кисточки.

Помимо увлекательных историй-раскрасок, в "Рисовании" представлен свободный режим с богатым инструментарием для творчества: при помощи холста, кистей разных размеров, ластика и широкой цветовой палитры можно нарисовать тот сюжет, который захочется.

"Интерактивный Мульт" — крупнейший издатель в Восточной Европе обучающих и развивающих мобильных приложений и приложений для устройств виртуальной реальности по мотивам мультсериалов анимационной студии "Паровоз". Издательство было основано в июле 2015 года, как часть игрового департамента медиахолдинга "Цифровое Телевидение".