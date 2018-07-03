Путина и Трампа будут охранять финские "Медведи" с собаками

Безопасность встречи президентов России и США 16 июля будет обеспечивать, в том числе специальный отряд быстрого реагирования финской полиции Karhu ("Медведь") со снайперами и специально обученными собаками. Эта информация появилась в газете Helsingin Sanomat.

Кроме того, по данным РИА Новости, для обеспечения безопасности встречи в Хельсинки планируется привлечь добровольцев.

Уже известно, что встреча Путина и Трампа пройдет в самом Хельсинки, а не в правительственной резиденции Königstedt, в пригороде финской столицы, как сообщалось ранее

Отмечается, что МИД Финляндии, канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте, пытаются выступить гостеприимными организаторами, но финальное слово за российской и американской стороной.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле отмечают, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом тет-а-тет.