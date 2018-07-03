Межпарламентский диалог России и США стронулся с мертвой точки

Встреча была продуктивной. Подобные мероприятия полезны для обеих стран. Так сенатор от штата Алабама Ричард Шелби оценил переговоры с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, пишет агентство ТАСС. Также американский политик отметил, что с нетерпением ждет встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Володин, в свою очередь, заявил, что диалог между парламентами США и России очень важен. Он позволяет избавиться от тех фобий и недопонимания, которые возникли, когда политики двух стран практически перестали общаться. Вместе с тем председатель Думы напомнил, что диалог должен быть основан на уважении, невмешательстве в суверенные дела друг друга и дружбе.

Что касается ответного визита россиян в США. То такое приглашение от американцев поступило, рассказал Володин. Однако точные сроки пока не определены.