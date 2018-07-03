Два человека сгорели после аварии под Петербургом. Видео
На Киевском шоссе под Петербургом 3 июля днем произошло страшное ДТП: тяжелый грузовик протаранил две легковых машины. Одна улетела в кювет, и сидящая в ней женщина отделалась раной на голове и легким испугом.
Второй автомобиль фура тащила несколько десятков метров, превратив его в груду металлолома. Машина была настолько покорежена, что водитель и пассажир оказались зажатыми в деформированном салоне.
Вдобавок повредился топливный бак, и машина загорелась. К сожалению, очевидцам не удалось вызволить из полыхающего автомобиля ни водителя, ни пассажира.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что причиной аварии могла быть собака, выбежавшая на шоссе, от которой пытались уклониться участники аварии, однако эта информация пока что не подтвердилась.
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