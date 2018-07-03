Уимблдон. Вихлянцева и Павлюченкова зачехлили ракетки

На третьем в сезоне турнире теннисного "Большого шлема" – английском Уимблдоне, — стартовал второй игровой день. В первом заходе на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба играли наши Наталья Вихлянцева и Анастасия Павлюченкова и обе проиграли.

Соперницей Вихлянцевой была "сеяная" хозяйка кортов Йоханна Конта (№22) и Наталья дала бой фавориту, но уступила в двух упорных партиях – 5:7, 6:7. Павлюченкова сама входила в "посев" под номером №30, но не смогла пройти Су Вэй Се из Тайваня – 4:6, 6:4, 3:6.