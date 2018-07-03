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Болезнь Альцгеймера 1 час назад
Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?
Аспирин может снижать накопление амилоидных бляшек в мозге, выяснили учёные из Медицинского центра Университета Раш (США). Возникает вполне закономерный вопрос: может ли одно из самых распространённых лекарственных средств использоваться для лечения или предотвращения болезни Альцгеймера? Некоторые эксперты сомневаются, что аспирин будет столь же эффективным при клинических испытаниях.
"Результаты нашего исследования указывают на возможную новую роль одного из наиболее широко используемых лекарств в мире", — говорит Калипада Пахан (Kalipada Pahan), старший автор исследования.
Напомним, что болезнь Альцгеймера, наиболее распространенный тип деменции, является прогрессирующим заболеванием головного мозга. К сожалению, на сегодняшний день эффективного лечения у такого недуга нет.
Точная причина развития болезни неизвестна, однако плохая утилизация токсичного белка бета-амилоида в мозге считается ключевым механизмом. По этой причине активация клеточного механизма, ответственного за "удаление отходов" из мозга, стала перспективной стратегией замедления развития болезни Альцгеймера.
Бета-амилоиды образуют сгустки под названием амилоидные бляшки, повреждающие связи между нервными клетками и являющиеся одним из основных признаков болезни Альцгеймера.
Более ранние работы выявили потенциальную связь между применением аспирина и более низким риском развития болезни Альцгеймера. В недавней же работе учёные захотели выяснить, какой механизм (если таковой имеется) может лежать в основе такого наблюдения.
Специалисты вводили мышам небольшую пероральную дозу аспирина в течение одного месяца. Отмечается, что грызуны были генетически "спроектированы" таким образом, чтобы иметь аналогичную патологию болезни Альцгеймера.
В результате учёные выяснили, что аспирин уменьшает патологию амилоидных бляшек у мышей, стимулируя лизосомы (компоненты клеток животных, которые помогают очищать клеточный мусор).
Специалисты обнаружили новый механизм, с помощью которого аспирин воздействует на мозг, чтобы помочь уменьшить объём накопленных амилоидных бляшек. Увеличивая количество белка под названием TFEB и стимулируя лизосомы, аспирин, по всей видимости, эффективно активировал внутренние клеточные процессы, работающие для того, чтобы удалять мусор из мозга.
Как объясняют учёные, аспирин активирует клеточный рецептор PPARα, который, в свою очередь, регулирует выше упомянутый белок TFEB. Последний считается регулятором удаление отходов. Аспирин помогает клеткам очищать клеточный мусор, включая белки, которые формирует амилоидные бляшки.
"Понимание того, как происходит очищение от бляшек, важно для разработки эффективных лекарств, останавливающих прогрессирование болезни Альцгеймера", — говорит Пахан.
Авторы работы отмечают, что аспирин усиливает способность лизосом очищать амилоидные бляшки или останавливать их формирование.
"Мы ожидаем увидеть аналогичные результаты в клетках человека", — рассказывает Пахан, добавляя, что в действительности другие лекарства также нацеливаются на TFEB, но у аспирина меньше побочных эффектов.
По его мнению, исследование показывает ещё одно потенциальное преимущество аспирина наряду с уже установленными применениями для облегчения боли и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Впрочем, автор работы признаёт, что необходимо провести больше исследований.
Безусловно, выводы о потенциальных применениях известного препарата подлежат обсуждению. В частности, несколько недавно созданных лекарств для уменьшения амилоидных бляшек, которые испытывали на людях, потерпели неудачу. И некоторые исследователи начинают сомневаться в правильности выбранной стратегии лечения.
В конечном счёте, несмотря на хорошо проведённое исследование, на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что аспирин благотворным образом влияет на пациентов с болезнью Альцгеймера.
Пахан и вовсе заключает, что, хотя аспирин относительно безопасен, он несёт некоторые риски при ежедневном приёме и не должен использоваться случайно, в качестве недоказанного способа лечения или профилактики болезни Альцгеймера.
Результаты любопытного исследования опубликованы в научном журнале JNeurosci.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что аспирин блокирует рост опухолей молочных желёз и мешает распространению рака груди.
Кроме того, мы писали о том, что спрогнозировать появление болезни Альцгеймера заранее можно с помощью виртуальной реальности. А одними из самых первых признаков заболевания назвали тревогу и депрессию.
Читайте о самых важных исследованиях, связанных с разрушительным заболеванием, в нашей специальной рубрике.
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