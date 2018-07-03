Тема:

Болезнь Альцгеймера 1 час назад

Новости Наука

3 июля 201817:06 Евгения Ефимова

Может ли аспирин предотвратить развитие болезни Альцгеймера?

Болезнь Альцгеймера, наиболее распространённый тип деменции, является прогрессирующим заболеванием головного мозга.
Фото Global Look Press.

Аспирин может снижать накопление амилоидных бляшек в мозге, выяснили учёные из Медицинского центра Университета Раш (США). Возникает вполне закономерный вопрос: может ли одно из самых распространённых лекарственных средств использоваться для лечения или предотвращения болезни Альцгеймера? Некоторые эксперты сомневаются, что аспирин будет столь же эффективным при клинических испытаниях.

"Результаты нашего исследования указывают на возможную новую роль одного из наиболее широко используемых лекарств в мире", — говорит Калипада Пахан (Kalipada Pahan), старший автор исследования.

Напомним, что болезнь Альцгеймера, наиболее распространенный тип деменции, является прогрессирующим заболеванием головного мозга. К сожалению, на сегодняшний день эффективного лечения у такого недуга нет.

Точная причина развития болезни неизвестна, однако плохая утилизация токсичного белка бета-амилоида в мозге считается ключевым механизмом. По этой причине активация клеточного механизма, ответственного за "удаление отходов" из мозга, стала перспективной стратегией замедления развития болезни Альцгеймера.

Бета-амилоиды образуют сгустки под названием амилоидные бляшки, повреждающие связи между нервными клетками и являющиеся одним из основных признаков болезни Альцгеймера.

Более ранние работы выявили потенциальную связь между применением аспирина и более низким риском развития болезни Альцгеймера. В недавней же работе учёные захотели выяснить, какой механизм (если таковой имеется) может лежать в основе такого наблюдения.

Специалисты вводили мышам небольшую пероральную дозу аспирина в течение одного месяца. Отмечается, что грызуны были генетически "спроектированы" таким образом, чтобы иметь аналогичную патологию болезни Альцгеймера.

В результате учёные выяснили, что аспирин уменьшает патологию амилоидных бляшек у мышей, стимулируя лизосомы (компоненты клеток животных, которые помогают очищать клеточный мусор).

Специалисты обнаружили новый механизм, с помощью которого аспирин воздействует на мозг, чтобы помочь уменьшить объём накопленных амилоидных бляшек. Увеличивая количество белка под названием TFEB и стимулируя лизосомы, аспирин, по всей видимости, эффективно активировал внутренние клеточные процессы, работающие для того, чтобы удалять мусор из мозга.

Как объясняют учёные, аспирин активирует клеточный рецептор PPARα, который, в свою очередь, регулирует выше упомянутый белок TFEB. Последний считается регулятором удаление отходов. Аспирин помогает клеткам очищать клеточный мусор, включая белки, которые формирует амилоидные бляшки.

"Понимание того, как происходит очищение от бляшек, важно для разработки эффективных лекарств, останавливающих прогрессирование болезни Альцгеймера", — говорит Пахан.

Авторы работы отмечают, что аспирин усиливает способность лизосом очищать амилоидные бляшки или останавливать их формирование.

"Мы ожидаем увидеть аналогичные результаты в клетках человека", — рассказывает Пахан, добавляя, что в действительности другие лекарства также нацеливаются на TFEB, но у аспирина меньше побочных эффектов.

По его мнению, исследование показывает ещё одно потенциальное преимущество аспирина наряду с уже установленными применениями для облегчения боли и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, автор работы признаёт, что необходимо провести больше исследований.

Безусловно, выводы о потенциальных применениях известного препарата подлежат обсуждению. В частности, несколько недавно созданных лекарств для уменьшения амилоидных бляшек, которые испытывали на людях, потерпели неудачу. И некоторые исследователи начинают сомневаться в правильности выбранной стратегии лечения.

В конечном счёте, несмотря на хорошо проведённое исследование, на сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что аспирин благотворным образом влияет на пациентов с болезнью Альцгеймера.

Пахан и вовсе заключает, что, хотя аспирин относительно безопасен, он несёт некоторые риски при ежедневном приёме и не должен использоваться случайно, в качестве недоказанного способа лечения или профилактики болезни Альцгеймера.

Результаты любопытного исследования опубликованы в научном журнале JNeurosci.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что аспирин блокирует рост опухолей молочных желёз и мешает распространению рака груди.

Кроме того, мы писали о том, что спрогнозировать появление болезни Альцгеймера заранее можно с помощью виртуальной реальности. А одними из самых первых признаков заболевания назвали тревогу и депрессию.

Читайте о самых важных исследованиях, связанных с разрушительным заболеванием, в нашей специальной рубрике.

Ранее по теме

Сейчас

18:45

В Москве рейсовый автобус попал в аварию: есть пострадавшие

17:27

Законопроект о повышении НДС до 20% принят в первом чтении

16:55

МИД опроверг заявление своего представителя о введении "альтернативного" интернета

15:18

Московский школьник набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ

15:07

МИД: при неблагоприятном сценарии в России заработает "альтернативный" интернет

14:20

У берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами

14:14

На юге Турции неизвестный открыл огонь в здании торговой палаты

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Швеция - Швейцария - 1:0. Скандинавы открыли счет

Швеция - Швейцария - 1:0. Скандинавы открыли счет

1 час назад

Трансляции

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария
20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Колумбия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 3 июля

6 июля

16:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Уругвай - Франция
Все трансляции
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария. Прямая трансляция

Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Швеция - Швейцария. Прямая трансляция

2 часа назад
Законопроект о повышении НДС до 20% принят в первом чтении

Законопроект о повышении НДС до 20% принят в первом чтении

57 минут назад
МИД опроверг заявление своего представителя о введении "альтернативного" интернета

МИД опроверг заявление своего представителя о введении "альтернативного" интернета

1 час назад
Путина и Трампа будут охранять финские "Медведи" с собаками

Путина и Трампа будут охранять финские "Медведи" с собаками

2 часа назад
Никита Джигурда устроил у Мосизбиркома шоу с волынщиками и подписями

Никита Джигурда устроил у Мосизбиркома шоу с волынщиками и подписями

15 минут назад
Банк России утроил вложения в юани

Банк России утроил вложения в юани

02.07.2018 14:23
Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

Нужна помощь: Анжелику Лаврик спасет операция по закрытию дефекта черепа с помощью имплантата

28.06.2018 13:20
ФАС завела дело на ЦУМ из-за рекламы "Лучший выбор, лучшие цены"

ФАС завела дело на ЦУМ из-за рекламы "Лучший выбор, лучшие цены"

1 час назад
Детей будут вызволять из тайской пещеры вплавь

Детей будут вызволять из тайской пещеры вплавь

4 часа назад
Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

Телеканал "Россия 1" покажет оба полуфинала чемпионата мира в прямом эфире

8 часов назад
Любовь Виролайнен призналась, почему жизнь среди свиней казалась раем

Любовь Виролайнен призналась, почему жизнь среди свиней казалась раем

3 часа назад
Подмосковные электрички станут для пенсионеров бесплатными

Подмосковные электрички станут для пенсионеров бесплатными

5 часов назад
11 стран, в которые не стоит ехать летом

11 стран, в которые не стоит ехать летом

02.07.2018 12:22
Ми-ми-мишки стали знакомить детей с техникой в официальных магазинах Apple Store

Ми-ми-мишки стали знакомить детей с техникой в официальных магазинах Apple Store

2 часа назад
Помогите спасти пальчики маленькому Теме

Помогите спасти пальчики маленькому Теме

29.06.2018 08:22
Остались без отпуска и денег: клиенты Polar tour отправляются в суд

Остались без отпуска и денег: клиенты Polar tour отправляются в суд

20 минут назад
Пьяный лихач на BMW устроил смертельную аварию в Подмосковье

Пьяный лихач на BMW устроил смертельную аварию в Подмосковье

23 минуты назад
Древнейшие животные вызвали глобальное потепление и массовое вымирание

Древнейшие животные вызвали глобальное потепление и массовое вымирание

27 минут назад
Ливень в Красноярске устроил на улицах города настоящий потоп. Видео

Ливень в Красноярске устроил на улицах города настоящий потоп. Видео

45 минут назад
Названы самые популярные кроссоверы в мире

Названы самые популярные кроссоверы в мире

1 час назад
Задержаны мошенники, укравшие 40 миллионов у vip-клиента Сбербанка

Задержаны мошенники, укравшие 40 миллионов у vip-клиента Сбербанка

2 часа назад
Межпарламентский диалог России и США сдвинулся с мертвой точки

Межпарламентский диалог России и США сдвинулся с мертвой точки

2 часа назад
85% астероидов в поясе, "снабжающем" Землю метеоритами, – осколки пяти древних планет

85% астероидов в поясе, "снабжающем" Землю метеоритами, – осколки пяти древних планет

2 часа назад
Два человека сгорели после аварии под Петербургом. Видео

Два человека сгорели после аварии под Петербургом. Видео

2 часа назад
У нигерийца Оби Микела во время чемпионата мира похитили отца

У нигерийца Оби Микела во время чемпионата мира похитили отца

2 часа назад
Московский школьник набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ

Московский школьник набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ

3 часа назад
Денис Мацуев готов отменить концерты ради российских футболистов

Денис Мацуев готов отменить концерты ради российских футболистов

4 часа назад
Инъекция новых клеток сердца помогает восстановиться после сердечного приступа

Инъекция новых клеток сердца помогает восстановиться после сердечного приступа

4 часа назад
Игорь Акинфеев: мы не тренировали пенальти

Игорь Акинфеев: мы не тренировали пенальти

5 часов назад
Из Tesla сбежал главный инженер

Из Tesla сбежал главный инженер

5 часов назад
Безопасно ли покупать квартиру на вторичке с долгами

Безопасно ли покупать квартиру на вторичке с долгами

5 часов назад
Москва садовая и бульварная

Москва садовая и бульварная

5 часов назад
Названа дата выхода игры про подлодку "Курск"

Названа дата выхода игры про подлодку "Курск"

6 часов назад
Ощутите любовь: британские болельщики так и не встретили "хулиганскую армию России"

Ощутите любовь: британские болельщики так и не встретили "хулиганскую армию России"

6 часов назад
Диагноз подтвержден: Жирков прошел дополнительное обследование

Диагноз подтвержден: Жирков прошел дополнительное обследование

6 часов назад
Скоростной зарядник, две SIM и больше оперативки: новое о будущих iPhone

Скоростной зарядник, две SIM и больше оперативки: новое о будущих iPhone

6 часов назад
Японские футболисты убрались в раздевалке и поблагодарили россиян за гостеприимство

Японские футболисты убрались в раздевалке и поблагодарили россиян за гостеприимство

7 часов назад
Украинцы возбудились из-за выступления Земфиры с российским триколором

Украинцы возбудились из-за выступления Земфиры с российским триколором

7 часов назад
Все идет по плану: застройщики поднимают цены на квартиры

Все идет по плану: застройщики поднимают цены на квартиры

7 часов назад
Украинский народный трибунал в ДНР приговорил еще 10 человек

Украинский народный трибунал в ДНР приговорил еще 10 человек

7 часов назад
Трава по пояс: Матвиенко не смогла пройтись по Чите даже без каблуков

Трава по пояс: Матвиенко не смогла пройтись по Чите даже без каблуков

8 часов назад
Большинство людей неправильно моет руки во время приготовления пищи

Большинство людей неправильно моет руки во время приготовления пищи

8 часов назад
Голосовой помощник "Алиса" сыграет в "Монстрах на каникулах"

Голосовой помощник "Алиса" сыграет в "Монстрах на каникулах"

8 часов назад
Лагеря для мигрантов: Меркель спасла правительство ценой своей репутации

Лагеря для мигрантов: Меркель спасла правительство ценой своей репутации

8 часов назад
Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить

Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить

8 часов назад
В России заработал новый, "кровавый" метод выявления пьяных водителей

В России заработал новый, "кровавый" метод выявления пьяных водителей

8 часов назад