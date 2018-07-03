Гранквист, Классон и Форсберг сыграют против Швейцарии

В северной столице России на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" все готово для начала очередного матча чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Швейцарии. В составе футбольной "Тре крунур" на поле выйдут Виктор Классон и Андреас Гранквист, игравшие в российском "Краснодаре".

Вместе с парой "русских" шведов на поле в составе скандинавской сборной выйдет и один из лучших полузащитников Швеции Эмиль Форсберг. Вместе с ними на поле появятся голкипер Ольсен и полевые игроки Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Ларссон, Свенссон, Экдаль, Берг и Тойвонен.