Музыкальные критики назвали лучшие летние хиты

Сотрудники авторитетного издания The Fader выбрали 13 главных летних песен, которые особенно приятно слушать в теплые дни. В хит-парад вошли зарубежные хиты разных лет, как современные, так и ностальгические.

На первом месте оказалась композиция Summer Nights из знаменитого мюзикла "Бриолин".

Остальные места в хит-параде летних песен распределились следующим образом: