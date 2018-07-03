Пермские полицейские перекрыли дорогу ради оказавшихся на ней утят

Очевидец снял на видео как пермские сотрудники дорожно-патрульной службы остановили движение, чтобы перевести через трассу выводок утят.

Пока один полицейский, остановивший машины, следил за ситуацией на дороге, второй осторожно проводил утят до обочины. Движение возобновилось, когда стражи органов правопорядка убедились, что пернатые находятся в безопасности.