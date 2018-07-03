Пьяный лихач на BMW устроил смертельную аварию в Подмосковье

В Подмосковье расследуют новую резонансную аварию с участием люксовой иномарки. Молодой человек на элитном BMW вылетел на встречную полосу на огромной скорости и снес ВАЗ. Два человека погибли.

Несмотря на знаки "Опасный поворот" и "Обгон запрещен", а также ограничение скорости до 40 км, водитель BMW, выехав из-за поворота, каким-то образом оказался на встречной полосе, где лоб в лоб столкнулся с другой машиной.

Водитель иномарки при этом остался невредим, а в "Жигулях", на которых домой возвращалась бригада строителей, выжил лишь один человек. Несмотря на все усилия реаниматологов, водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, скончались от многочисленных травм.

Обломки машины разлетелись на десятки метров. Дорожные рабочие говорят, что такой страшной и нелепой аварии здесь еще не видели. В этом месте, где Ильинское шоссе дважды изгибаясь проходит через овраг, водители обычно не лихачат.

- Это было явно за пределами ограничений и головы тоже. Судя по тормозным следам, тут очень хорошо ехали.

Следов от покрышек нет вообще. Зато на асфальте хорошо видны царапины от искореженного кузова "Жигулей", которые от встречного удара вынесло на обочину. Скорее всего, водитель BMW просто не успел вовремя повернуть руль, или совсем не следил за дорогой, потому что был пьян.

"Он выпивши был, потому что он сам признался, что выпивал днем", — рассказывает Вааг Гиносян, родственник погибших.

Скорую помощь вызвали проезжавшие мимо водители. Через несколько минут на место прибыли спасатели и полиция. Единственного выжившего в аварии мужчину экстренно доставили в больницу и прооперировали. Никаких прогнозов врачи пока не делают. Пострадавший в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Ему сделали сложную операцию, удалили селезенку, у него переломаны таз, ребра, голова, глаз. В общем, много у него повреждений. Сердце прижато", — говорит Вааг Гиносян, родственник погибших.

Водитель BMW задержан, сейчас с ним общаются следователи. 23-летний мужчина вроде бы уже признал свою вину. За смертельный заезд в пьяном виде ему грозит до 9 лет тюрьмы.