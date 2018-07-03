МИД опроверг заявление своего представителя о введении "альтернативного" интернета

МИД России ведет активную работу со всеми партнерами для достижения широкого консенсуса, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Слова Ильи Рогачева о возможности создания Россией "альтернативного" интернета не являются официальной позицией российского министерства иностранных дел.

Илья Рогачев является директором департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ), напоминает РИА Новости. МИД России подчеркнул, что его заявление – не официальная позиция министерства, а экспертное мнение в рамках ведущейся профессиональной дискуссии на данную тему.

Что же касается официального взгляда, то он сформулирован в ряде российских инициатив по обеспечению международной информационной безопасности и борьбы с использованием киберпространства в преступных целях.

Илья Рогачев сам подчеркивает, что российская политика не направлена на обособление интернета. К этому может привести политика западных партнеров, насаждение двойных стандартов, пояснил он.

Высокопоставленный российский дипломат в конце июня и начале июля принял участие в серии мероприятий в нью-йоркской штаб-квартире ООН, которые были посвящены борьбе с терроризмом.

Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для создания в России "альтернативного интернета имеются, подчеркнул Илья Рогачев. Он выразил сомнение в том, что это кому-то очень хотелось бы.

"На данный момент такая цель не стоит", — подчеркнул российский дипломат.