Последствия инфаркта миокарда вылечит генная терапия

Команда исследователей из МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии разработала новый метод генной терапии для лечения последствий инфаркта миокарда.

Учёные предлагают доставлять в поражённые области сердца два гена: HGF и VEGF165. Они кодируют белки, способствующие росту клеток внутренней стенки сосудов и защищающие клетки сердца от гибели при ишемии (снижении кровоснабжения).

По данным Росстата, от инфаркта миокарда или его последствий в 2017 году скончалось более 57 тысяч человек. Хотя в последние годы смертность от болезней системы кровообращения падает, разработка методов их диагностики и терапии остаётся важным направлением в биомедицинской науке. Одним из перспективных способов лечения последствий инфаркта считается терапевтический ангиогенез (также известен как биологическое шунтирование).

Принципы терапевтического ангиогенеза основаны на стимуляции роста новых кровеносных сосудов. Делать это можно разными способами: вводить пациентам рекомбинантные белки, индуцирующие ангиогенез, использовать подходы клеточной или генной терапии. Последние считаются наиболее точными, потому что так необходимые для восстановления сосудов факторы роста продуцируются непосредственно в том месте, где это необходимо.

Чтобы узнать, какие факторы роста наиболее эффективно способствуют терапевтическому ангиогенезу, учёные пробуют разные гены и их комбинации. Так, в своём эксперименте исследователи ожидали, что одновременная активация гена фактора роста гепатоцитов (клеток печени) HGF, который обладает множественным действием, с геном фактора роста эндотелия сосудов VEGF165 приведёт к росту сосудов. Гены активируются локально в месте поражения миокарда инфарктом.

Однако в ходе эксперимента на крысах учёные получили весьма неожиданный результат.

“Начиная работу, мы ставили своей целью повысить эффективность генной терапии с использованием комбинации двух хорошо известных ангиогенных факторов роста: HGF и VEGF165. Действительно, сочетание двух генов оказалось более эффективным, чем каждый из них по отдельности по ряду важных показателей. При этом мы выяснили, что хорошо известное противовоспалительное действие HGF приводило к падению эффективности артериогенеза, который хорошо запускался с помощью одного лишь VEGF165, обладающего воспалительными эффектами в ткани", — рассказывает кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии института регенеративной медицины МГУ Павел Макаревич.

Он поясняет, что артериогенез — это формирование относительно крупных кровеносных сосудов, которое зависит от клеток иммунной системы, активно проникающих в зону повреждения миокарда. Эта находка подчёркивает тот факт, что при разработке очень важно учитывать весь спектр эффектов белков, выбранных для доставки методами генной терапии.

"Кроме того, мы обнаружили, что разработанная нами генная терапия активирует стволовые клетки сердца — резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения”, — добавляет учёный.

Авторы исследования рассчитывают, что их терапия сможет применяться для лечения пациентов, перенёсших инфаркт миокарда. Но сперва новый метод должен пройти ряд доклинических и клинических испытаний.

Научная работа была опубликована в журнале PLOS One.

Добавим, что ранее российские медики создали управляемый магнитами препарат, который спасёт тысячи людей от последствий инфаркта и инсульта. Кроме того, учёные обнаружили ген, снижающий риск инфаркта более чем на 30%.