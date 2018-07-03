Остались без отпуска и денег: клиенты Polar tour отправляются в суд
Вместо отдыха на море их ждут судебные тяжбы — сотни пострадавших клиентов компании Polar tour готовят иски с требованием вернуть деньги за оплаченные путевки. Этот скандал вскрыл хроническую проблему туристического рынка. Мелкие агентства часто покупают турпакеты у крупных операторов через посредников, которые зачастую просто исчезают вместе с деньгами.
- Отпуска испорчены, дети никуда не выехали. Деньги немаленькие собирались долгое время, но сейчас мы ничего не получили!
Карина Романова месяц назад купила путевку в Турцию через фирму "Дисконт Тур". Отель категории "5 звезд", все включено, 10 дней за 150 тысяч рублей. Женщина сразу внесла всю сумму. Турагент до последнего уверял, что гостиница забронирована, а билеты оплачены.
"15 числа позвонил наш турагент и сказал, что Polar tour разорился. Мы задали вопрос, какое отношение мы имеем к этой компании? Мы через него не собирались лететь. На что Маргарита нам ответила: она всегда так делает, всегда бронирует через Polar tour. Все было хорошо, а вот сейчас возникла такая ситуация", — говорит Карина Романова, пострадавшая.
В договоре, который подписывала Карина, Polar tour вообще не упоминается. Но выяснилось, что именно эта компания бронировала отель и авиабилеты. По сути Polar tour был посредником между агентами и операторами.
"Она сказала: подавайте самостоятельно в суд — если вы не подписываете, что к нашему агентству претензий не имеете, вы подаете в суд самостоятельно, разбираетесь сами, а мы к этому никакого отношения не имеем", — рассказывает Карина Романова, пострадавшая.
Клиентами Polar tour, сами того не ведая, стали сотни человек. Наталья заплатила за путевку в Тунис почти 100 тысяч рублей.
"Они подготовили соглашение, что мы согласны взять у них туристическую комиссию и больше претензий к турфирме мы не предъявляем, а дальше сами разбирайтесь", — жалуется Наталья Коленко, пострадавшая.
Перед некоторыми обманутыми клиентами устроили целое представление, чтобы те добровольно отказались от претензий.
- Они разделили нас на группы. В 12 часов, в 15 часов и вечером присутствовала одна и та же девушка. Она была такая положительная, все понимала, самая первая подписывала бумаги.
- Она прикидывалась тоже пострадавшей?
- Да.
Многие турагенты теперь скрываются даже от тех, кто подписал все бумаги.
- Мы все являемся пострадавшей стороной в связи с мошенническими действиями Polar tour. Это дело очень длительное.
- А сейчас как нам быть, как нам вернуть наши деньги?
- Можете в суд на нас подать, можете в полицию написать, — объяснил по телефону представитель агентства "Дисконт Тур".
Дозвониться до Polar tour невозможно. Руководство компании на связь не выходит. Офис на "Киевской" пустует.
"Мы пытались связаться с Polar tour. Там никто не отвечал, никто не выходил на связь. Мы пытались связаться с Anex Tour. Там сказали, что никогда не работали с Polar tour, и документы, договора, которые у нас есть, они не действительны", — возмущается Дарья Абрамова, потерпевшая.
Разрешить ситуацию пытаются и крупные туроператоры, которые сотрудничали с разорившейся компанией и теперь опасаются за свою репутацию, хотя делать они этого не обязаны.
"Зона ответственности оператора наступает тогда, когда туроператор получает деньги, хоть частично, за тур, за туриста. В ситуации с Polar tour в большинстве случаев оператор не то, что деньги, даже заявки не получал. Он даже не подозревал, что есть туристы, которые рассчитывают полететь на отдых", — объясняет Надежда Ефремова, руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России.
Пострадавшие массово готовят иски с требованием вернуть деньги за оплаченные путевки. По словам юристов, выиграть суд не составит никакого труда. Вопрос, найдутся ли деньги на счетах компании, чтобы погасить эти долги. Деятельностью Polar tour уже заинтересовались правоохранительные органы.
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