Экс-финалистка Уимблдона Звонарева уступила немке Кербер

На теннисном Уимблдоне, третьем в сезоне турнире "Большого шлема", сыграла свой матч еще одна представительница России: 33-летняя Вера Звонарева, победившая в квалификации, играла против 11-го номера "посева" немки Ангелики Кербер.

Звонарева, которая в свои лучшие годы добиралась до финала на Уимблдоне, сейчас пытается вернуться в теннисную элиту после рождения ребенка. Пока это получается у нашей спортсменки не слишком хорошо. Кербер уверенно выиграла у Веры со счетом 7:5, 6:3.