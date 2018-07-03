ФАС завела дело на ЦУМ из-за рекламы "Лучший выбор, лучшие цены"

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении одного из крупнейших и известнейших магазинов Москвы – ЦУМа. Торговый дом подозревают в нарушении Закона о рекламе из-за размещенного на столичных автобусах слогана "Лучший выбор; лучшие цены".

"Фактически ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами", — отмечается на сайте ведомства.

Это, сообщает столичное УФАС, противоречит положениям статьи 5 Закона о рекламе. Кроме того, в данной рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение данного дела назначено на 24 июля. В том случае, если нарушение будет доказано, в соответствии со статьей 14.3 КоАП России ЦУМу грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.