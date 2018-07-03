Марк - Шукшин? Стали известны результаты теста ДНК ребенка Фрейи Зильбер

Героиней очередной программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вновь стала Фрейя Зильбер, которая пытается доказать, что ее новорожденный сын Марк – наследник знаменитого рода Шукшиных.

Вместе с новорожденным она приехала на родину знаменитого писателя, побывала в доме-музее Василия Шукшина и даже потерла "на удачу" большой палец ноги на памятнике предполагаемому прадеду своего ребенка.

В ожидании результатов теста ДНК, который все-таки был сделан, гости в студии, однако, восприняли кадры этой поездки неоднозначно.

Некоторые считают, что Фрейя – великолепная актриса, которой стоило бы идти в театральный, и она пытается разыграть данный ей шанс устроить свою судьбу.

Однако было и немало женщин, прежде всего, в Барнауле, которые поддерживали ее и желали, чтобы отец и вся семья Шукшиных признали ребенка, и отвечать за него должны двое, а не только мать.

Однако главный вопрос: действительно ли Марк - правнук Василия Шукшина и Лидии Федосеевой Шукшиной и внук Марии Шукшиной? Ответа ждал и ее сын Макар Касаткин — предполагаемый отец ребенка. После долгих уговоров он согласился на тест, однако отметил, что его дальнейшие действия будут зависеть от результатов.

Адвокат Фрейи приехал в студию с еще "горячим" конвертом из лаборатории. Кровь брали у матери ребенка, Макара Касаткина и, собственно, самого ребенка. Мария Шукшина, как отметил адвокат, нашла в себе силы уговорить сына пройти тест.

Результаты анализа показали: с почти стопроцентной уверенностью (99,99 процента) можно сказать, что Макар Касаткин действительно является отцом ребенка. Таким образом, Марк Зильбер — действительно наследник знаменитого рода Шукшиных.

Как только стали известны результаты анализа, Мария Шукшина написала в своем "Инстаграме": они ждали фактов, и, наконец, все прояснилось.

"Мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно", — пообещала бабушка Марка Зильбера.

По ее словам, они были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в их семье. "Но это только в том случае, если мама ребенка сама откажется от него и отдаст его нам, а не своей матери, где воспитывается ее первый ребёнок, 5-летняя дочь", — написала Мария Шукшина.