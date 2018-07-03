Ливень в Красноярске устроил на улицах города настоящий потоп. Видео

Жители Красноярска в настоящее время активно делятся своими наблюдениями и переживаниями в социальных сетях, выкладывая фотографии и видео с последствиями ненастья, произошедшего днем, 3 июля.

Так, пассажиры рейсовых автобусов могли оказаться в луже... в прямом смысле слова: уровень воды на некоторых улицах города был столь высок, что она заливалась в салоны общественного транспорта.

Владелец автомобиля премиального класса внезапно обнаружил его погребенным под обрушившейся подпорной стеной, не выдержавшей нагрузки.

Очевидцы также рассказывают, что на Свободном проспекте был открыт канализационный люк, чтобы вода стекала быстрее, и некоторые машины уже попали в него своими колесами.

Некоторые владельцы автомобилей обнаружили свои транспортные средства залитыми по самые окна.

После выпадения за короткое время большого количества воды в городе образовались сильные дорожные заторы.