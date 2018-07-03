ДТП с рейсовым автобусом в Москве: на помощь пострадавшим вылетел вертолет

Авария с рейсовым автобусом на севере Москвы. ДТП произошло у дома 2А на улице Софьи Ковалевской. Пострадавших минимум трое. На месте работают спасатели и медики.

Для экстренной эвакуации пострадавших из НИИ Склифосовского вылетел санитарный вертолет, сообщает ТАСС.

12 июня в Москве джип столкнулся с рейсовым автобусом. Тогда семеро человек получили ранения и травмы, в том числе водители автобуса и внедорожника.