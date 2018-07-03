Клиенты "Натали турс" жалуются на проблемы в Испании и Турции

У туристов, купивших путевки в компании "Натали турс" возникли непредвиденные проблемы в Испании и Турции. Принимающие компании снимают бронирования туроператора в связи с неоплатами размещения туристов.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР), якобы туроператор сам порекомендовал принимающим сторонам брать депозиты с туристов до тех пор, пока от компании не поступит оплата. Такое обещание было дано несколько раз, однако деньги так и не поступили.

В итоге турагенты подтверждают наличие проблем с заселением в Турции. К примеру, в отеле Gloria Verde Resort 5* с субботы, 30 июня, не заселяют туристов "Натали турс" из-за неоплат туроператора "Панорама тур". Принимающая сторона просит туристов проплачивать за отель повторно.

По данным источников, знакомых с ситуацией, "Натали турс" задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов. Речь идет о зарубежных партнерах компании в Испании, ОАЭ, Турции. Кроме того, сообщения об аннулировании заявок на размещение клиентов "Натали турс" поступают от партнеров компании в Италии и Греции.

29 июня туроператор "Натали турс" разослал агентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.