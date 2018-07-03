Метро Баку осталось без электричества

Полностью обесточен метрополитен Баку. Не работает ни одна станция, идет эвакуация людей, сообщает агентство "Интерфакс".

Это уже не первое отключение электроэнергии за последнее время. 2 июня "блэкаут" произошел в 39 городах и районах страны, а сегодня без света остался центр столицы Азербайджана.

По данным местных экстренных служб, причина отключения – взрыв и пожар на тепловой электростанции в городе Менгачевир. К аварии привела аномальная жара и рост потребления энергии, считают в Министерстве энергетики.

Ранее ремонтные бригады доложили, что в Баку электроснабжение восстановлено на 100%, а по всей стране – на 85-86%.