"Мы все потеряли": туроператор DSBW-Tours прекращает деятельность

Российский туроператор DSBW-Tours 3 июля прекратил свою деятельность. Такое решение приняло руководство компании в связи с невозможностью исполнения обязательств перед клиентами и банком.

Как написал гендиректор DSBW-Tours Карен Гончаров в Facebook, "в сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком". "Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса, — цитирует Гончарова ТАСС. — Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли".

Гендиректор туроператора также отметил, что все оформленные туристы застрахованы в двух страховых компаниях АО "Инвестстрах" на 50 миллионов рублей и СК "Орбита" также на 50 миллионов рублей, и этих денег хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. В настоящее время компания занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховые компании.

27 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования акционерного общества акционерной страховой компании "Инвестстрах".

Ранее стало известно, что о проблемах в Испании и Турции заявили клиенты "Натали турс".