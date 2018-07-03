Иран обвинил Израиль в похищении облаков

Глава службы гражданской обороны Ирана, генерал Голам Реза Халали, обвинил представителей Израиля в краже дождевых облаков. Военный заявил на пресс-конференции, что изменения климата в его стране "выглядят подозрительно". Халали винит в случившемся соседнее государство, сообщает Times Of Israel.

По словам Халали, Израиль при помощи "еще одной страны" постарались не допустить приход облаков в иранское воздушное пространство. Такое заявление военный сделал со ссылкой на ученых.

Генерал добавил, что на горных вершинах между Афганистаном и территорией бассейна Средиземного моря снег лежит везде, кроме Ирана.

"У нас украли облака и снег", — заявил генерал Халали.

Впрочем, с представителем власти не согласен глава иранской метеорологической службы Ирана Ахад Вазиф.

"Согласно науке, похитить облака и снег невозможно", — отметил Вазиф, добавив, что от засухи не застрахована ни одна страна мира.