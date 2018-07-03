Американские конгрессмены пригласили депутатов Госдумы в США

В Москву с неофициальным визитом прибыли американские конгрессмены — впервые за несколько лет. Гости встретились с депутатами и сенаторами, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Обсуждали отношения между нашими странами, ситуацию на Украине и в Сирии. Глава делегации Ричард Шелби заявил, что Россия и США не должны быть врагами. Также американцы пригласили депутатов Госдумы нанести ответный визит в Штаты.

Визиты парламентских делегаций не редкость, скорее, привычный канал международного сотрудничества. Но только если речь не заходит о российско-американских отношениях. За время президентства Трампа парламентарии из США в Россию еще не приезжали.

Инициатива этого визита принадлежит американцам, и цели — скорее, внутриполитические. В преддверии саммита в Хельсинки немного ослабить антироссийские настроения в Вашингтоне и показать, что желание Трампа развивать связи с Россией поддерживает и часть американского истеблишмента.

"Мы обсудили ряд серьезных вопросов и сконцентрировались на предстоящем саммите, — сообщил Ричард Шелби. — Мы будем конкурентами, но нам необязательно быть врагами. Может быть, нас ждет новое начало. Поживем — увидим".

Ричард Шелби — глава американской делегации. Он не занимается внешней политикой, но много раз был и в СССР, и в России, и имеет большой вес в Вашингтоне. Возглавляет в Сенате комитет по ассигнованиям, тот, что согласовывает все бюджетные расходы США. По словам Шелби, в Капитолии нет иллюзий, что наступит дружба с Россией, но есть небольшая надежда на сотрудничество в некоторых аспектах.

Еще осторожнее в высказываниях — Кэй Грейджер, единственный в делегации член Палаты представителей. "Мы приехали обсудить насущные проблемы, мы надеемся на лучшие отношения, чем есть сейчас, — говорит он. – Это была серьезная дискуссия".

На встрече в Госдуме обсудили и Украину, и Сирию, и вмешательство в выборы в США. Эту тему очень хотели поднять американцы. В Совфеде же уже российская сторона обратила внимание на решения, которые последние годы принимает Вашингтон. "Многие решения носят поверхностный характер и принимаются без учета мнений и внутренней политики, — отметил Константин Косачев. — Запущен санкционный маховик, арестована дипсобственность".

Проблемы внешней политики и дипломатии поднимали и в ходе встречи на Смоленской площади. Представлять американский Сенат эта делегация не уполномочена, так что никаких письменных соглашений подписано не будет. Но, как ожидают, будет создана более подходящая атмосфера для проведения саммита Россия-США.