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3 июля 201819:51 Алексей Конопко

Дети в западне. Когда спасут тайских школьников, запертых в пещере

Новая опасность грозит найденным в тайской пещере школьникам. Детей пока не могут вывести наружу, они находятся в нескольких километрах от выхода, а путь наружу затоплен. И, как предсказывают метеорологи, ситуация может ухудшиться уже к пятнице: сезон дождей в Таиланде вновь напомнит о себе, а значит уровень воды в пещерах будет повышаться. Накануне до детей добралась группа из трех дайверов. Среди них был наш соотечественник.

Одни, почти без еды и света. Игроки детской футбольной команды (им от 11 до 16 лет) и 25-летний тренер пропали в пещерах на севере Таиланда еще на прошлой неделе. Система пещер Тхам Луанг – это лабиринт из рукавов по несколько километров в длину. Глубже, чем на 800 метров, обычно никто не ходит. Но дети оказались в ловушке слишком быстро. В Таиланде сезон дождей, и путь назад затопило за несколько часов, если не минут. Выйти против течения уже не получилось.

К поискам подключился спецназ тайского флота и подводники-добровольцы из России, Китая, США, Австралии. Всего несколько тысяч человек. В поток наудачу бросали запакованные в пластик сухпайки. Группу нашли в воздушном кармане в 6 километрах от входа. Видео, попавшее в интернет, сняли дайверы Ричард Стэнтон и Джон Волантен. Но первыми вместе со спецназом к детям вышли бельгиец Бен Рейменантс, Максим Полежака и Всеволод Коробов.

"Это не очень простой путь. Первые 3 километра вам необходимо будет преодолеть, пройдя три затопленных тоннеля длиной от 10 до 25 метров, двигаясь против очень сильного течения практически в нулевой видимости. Необходимо взобраться на очень скользкую гору, придерживаясь за сталактиты. Там соскальзываешь, есть куда упасть: обрывы глубиной 15-20 метров. И затем спуститься к очень маленькому отверстию, куда нужно просунуть баллоны, снаряжение, самому протиснуться", – рассказывает дайвер Всеволод Коробов.

На себе по пещере они пронесли около центнера оборудования. Проплывали затопленные участки, потом – снова пешком. Сменами по 7-8 часов, не выходя на поверхность. Насколько трудным был маршрут, на схеме показали местные журналисты.

"Дети сейчас в хорошем состоянии, благодаря тренеру, они сохранили дух, они смогли растянуть остатки еды на все это время пребывания в пещере. К счастью, температура в ней не очень плохая – порядка 23 градусов. То есть довольно тепло", – добавил Коробов.

"Надо обеспечить, в первую очередь, условия жизнедеятельности. Питание, свежий воздух, освещение, обогрев. После этого надо уже думать, как их оттуда выводить. Надо смотреть от условий. Какой длины эта водная преграда. Если воды немного, то водолазы-спасатели могут их даже без особого обучения вывести из этих пещер. Например, водолаз может нести с собой второй комплект снаряжения, и с собой под ручку выводить по одному человеку. Можно даже не брать отдельный аппарат, а к одному баллону подключить вторую маску для дыхания. Если все хорошо организовать, то за 2-3 дня можно их вывести. Сложно, если течение есть. Но в принципе это вполне реально", – говорит водолаз-спасатель Андрей Лапин.

Альтернативы – откачать воду из пещер. Но их придется как-то изолировать от потоков, или поднять группу наверх через скважину. На гору уже доставили промышленный бур, которым могут расширить естественный проход. Последний способ – самый трудный для детей. Глубина скважины около двухсот метров, и быстро работы не провести.

"Когда горняки-шахтеры оказались в замкнутом пространстве на несколько месяцев, с ними велась дистанционная психологическая работа. Первое, что возникает у детей в этой ситуации, – это вопрос, когда все это закончится. Видоизменяется течение времени. Различные психосоматические симптомы, да и просто детские тревоги и страхи. Они могут реактивироваться в таких чрезвычайных ситуациях", – считает клинический психолог Артур Гараганов.

В худшем случае детей оставят в пещере надолго. Сезон дождей в Таиланде пойдет на спад лишь к середине осени. И откладывать решение получится лишь в том случае, если вода не начнет прибывать.

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