3 июля 201819:52
Хачанов обыграл Феррера в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов в напряженном поединке сумел обыграть испанца Давида Феррера. Победа была одержана в четырех партиях. Итоговый счет – 6:1, 7:6, 3:6, 7:5 в пользу россиянина.
В первом сете Хачанов легко разобрался со своим оппонентом. Однако затем испанец взял себя в руки и оказал серьезнейшее сопротивление. Во второй партии он уступил лишь на тай-брейке, а в третьей и вовсе оказался сильнее.
В четвертом сете Хачанов уступал сопернику со счетом 1:4, но смог вернуться в игру и дожать Феррера.
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