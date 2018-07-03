Хачанов обыграл Феррера в первом круге Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов в напряженном поединке сумел обыграть испанца Давида Феррера. Победа была одержана в четырех партиях. Итоговый счет – 6:1, 7:6, 3:6, 7:5 в пользу россиянина.

В первом сете Хачанов легко разобрался со своим оппонентом. Однако затем испанец взял себя в руки и оказал серьезнейшее сопротивление. Во второй партии он уступил лишь на тай-брейке, а в третьей и вовсе оказался сильнее.

В четвертом сете Хачанов уступал сопернику со счетом 1:4, но смог вернуться в игру и дожать Феррера.