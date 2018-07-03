3 июля 201821:35
Стрельба возле школы в Канзас-сити: двое раненых
В результате стрельбы на игровой площадке возле начальной школы в американском городе Канзас-сити (штат Канзас) ранены два человека. По данным ABC, оба пострадавших — рабочие по контракту — находятся в критическом состоянии. Никто из школьников не пострадал.
Как уточняет "Интерфакс", в момент стрельбы детей на игровой площадке не было, однако там находились трое рабочих .В результате конфликта, произошедшего между ними, раздались выстрелы. Человек, открывший стрельбу, позднее пытался угнать автомобиль. Полиция сообщает, что это ему удалось со второй попытки. Преступник скрылся. Полицейские ведут спецоперацию.
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