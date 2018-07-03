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3 июля 201820:42 Алексей Петров

По итогам "Прямой линии": как преображается Ивановская область

Зарплаты, дороги и здравоохранение — три основных проблемы, которыми в ближайшие годы предстоит заниматься властям Ивановской области. Исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с Владимиром Путиным. Кроме общих вопросов, затрагивались и частные, в том числе те, что люди задавали президенту на недавней "Прямой линии".

Семья Дмитрия Верховского обсуждает семейный бюджет. С расходами и оплатой кредита теперь полегче. Верховский обратился к президенту в ходе "Прямой линии". И сегодня, общаясь с временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области, Владимир Путин первым делом поинтересовался, решена ли проблема.

"Помните, в отношении одной из семей люди задавали вопрос: четверо детей, и они не смогли попасть в программу льготного кредитования", — напоминает президент временно исполняющему обязанности губернатора Ивановской области.

"Семья Дмитрия Верховского обратилась к вам с этим вопросом, — говорит Станислав Воскресенский. — Что у нас получается. Постановление правительства России действует так, что если третий ребенок рождается, можно получить льготную ставку 6 процентов, если четвертый — то уже нельзя. Вы в ходе "Прямой линии" дали поручение правительству России с этим разобраться и ситуацию поправить, но обратило внимание на себя то, что вообще ставка у семьи Дмитрия очень высокая — 15 процентов. Поэтому мы оперативно связались с институтами развития и для семьи Дмитрия, и не только для него, создали специальную программу, чтобы можно было прокредитоваться. Например, семья Дмитрия договорилась о перекредитовании под 8,75 процента".

"Очень хорошо, — отмечает Владимир Путин. — Спасибо большое".

Тогда, после "Прямой линии", исполняющий обязанности губернатора приехал в дом Дмитрия Верховского уже к вечеру. Теперь и ремонт будет идти быстрее. Преображается и сама Ивановская область. Старинные города приведены в порядок. Не стыдно перед туристами, тем более отдыхающих все больше. Едут любоваться природой, знакомиться с храмами и старинными традициями. В знаменитую Кинешму снова, как и раньше, заходят теплоходы. Ну а принимать здесь умеют.

Вся область — настоящий кладезь русской старины. Знаменитые Палех, центр русской иконописи, Юрьевец, Шуя. Проще добраться теперь и поездом. Запустили скоростную "Ласточку" до Москвы. Вокзал в Иванове тоже изменится. "Это будет не только вокзал, но и часть комфортной городской среды, — уточняет Станислав Воскресенский. — Там люди могут просто проводить время: там будет галерея искусств и какие-то пространства, удобные для жителей города. Что важно, сам облик нового вокзала выбрали жители города Иваново. К реконструкции уже приступили".

Скоро удобнее будет добраться и на автомобиле. Одна из важнейших тем — намечающийся ремонт трассы, которая связывает Иваново с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Для горожан важно, чтобы транзитные потоки транспорта не создавали пробки в самом городе. "Что-то мы можем сделать своими силами, где-то нужна поддержка федерального центра, — констатирует Станислав Воскресенский. — Уже дано поручение правительству по так называемому восточному обходу города Иваново. Безусловно, этот обход даст в прямом смысле задышать городу по-другому".

Постепенно восстанавливается и местная промышленность. Несколько лет завод, выпускающий автокраны, лихорадило, задерживали зарплату. Но теперь все долги выплачены. А на предприятии рассчитывают, что краны-ивановцы отвоюют половину российского рынка.

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