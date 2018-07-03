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3 июля 201820:28 Михаил Антонов

Компромисс по мигрантам: лагеря в Германии будут, но небольшие и комфортные

Ангеле Меркель удалось избежать раскола правящей коалиции, правда, с большим трудом. Уступки, на которые в итоге пришлось пойти канцлеру, в западных СМИ уже назвали ослаблением позиций. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер добился изменений в миграционной политике. В Германии теперь появятся так называемые "сборочные" транзитные центры.

Меркель и Зеехофер изображают компромисс. Министр внутренних дел, который еще вчера грозился уйти в отставку, теперь с видом победителя утверждает, что в последний момент ему удалось продавить свою повестку, и поэтому он передумал.

"Достигнутое соглашение полностью соответствует моим взглядам, что позволяет мне остаться главой МВД", — заявил Зеехофер.

"Мы создадим транзитные центры в Германии. И оттуда, в соответствии с соглашением, будем возвращать соискателей убежища в страны, откуда они прибыли, и где уже зарегистрированы", — подтвердила Меркель.

В эти транзитные центры передают уже существующие приюты. Для этого поставят заборы и охрану. Само название говорит, что люди не будут задерживаться там долго: три месяца максимум.  И дальше для них две дороги: либо депортация, либо легализация в Германии. Важно, что до подтверждения статуса беженца мигрант не выйдет за территорию центра. Это принципиальное отличие от нынешних приютов, которые можно свободно покидать. Чтобы нелегалы гарантировано оказывались в транзитных центрах, на границе развернут оперативную работу и мобильные посты полиции.

"У нас больше нет постоянных погранпостов, но мы можем контролировать ситуацию на границе с помощью новых технологий", — утверждает премьер-министр Баварии Маркус Зелдер.

С депортацией на словах все гладко: по дублинским соглашениям — в страну первичной регистрации, но это может потребовать дополнительных двусторонних договоренностей, и, например, с Италией они сейчас вряд ли возможны. Могут отправлять к соседям, откуда мигранты пришли. Австрии это не понравится, и она собирается следом за Германией перекрыть и свои границы. А дальше наверняка Венгрия, Чехия, Словения, и процесс обособления пошел.
Что-то не было такого сценария в том соглашении по мигрантам, которое канцлер продавила на прошлой неделе в Брюсселе. Но и это еще не все.

"Мы лишь едва затронули эту тему. Есть еще много вопросов, которые надо решить", — говорит председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

Транзитные центры стали вариантом только благодаря социал-демократам. Идея-то не новая. Запирать мигрантов предлагали еще в 2015 году, но тогда и после СДПГ блокировала любые поползновения в эту сторону: в Германии не будет концлагерей. Теперь младшие партнеры дают добро: пусть будут, маленькие (мигрантов-то меньше) и комфортабельные, лишь бы не было досрочных выборов. Только один вопрос: жертвуя партийными принципами ради политической стабильности, можно ли обеспечить партии будущее?

Да, Меркель и Зеехофер сейчас близки к тому, чтобы прекратить боевые действия. Любой ценой. И цена эта, по-видимому, будет заключаться в расползании их конфликта, в том, что он будет принимать новое качество, преодолевать новые партийные и национальные границы. И, возможно, скоро вернется к Меркель и Зеехоферу в еще более ожесточенной форме.

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