10 дней в полузатопленной пещере: история невероятного спасения детей еще не закончена

В Таиланде проходит спасательная операция. Пропавших десять дней тому назад детей удалось обнаружить в затопленной пещере. То, что они до сих пор живы, чудо! Вывести детей наверх из пещеры, которая превратилась в опасную ловушку, оказалось большой проблемой. Дайверы первыми зашли в затопленную пещеру.

История невероятного спасения — готовый сценарий для фильма.

— Спасибо! Спасибо! – говорят дайверам дети.

— Сколько вас здесь? – спрашивают спасатели.

— Тринадцать.

— Тринадцать! Отлично! – восхищается спасатель.

Истощенные, в грязных футболках, натянутых до колена в попытке согреться, оголодавшие, но живые! Они даже пытаются улыбаться и жмурятся от света фонариков. В кромешной тьме они потеряли счет времени.

"Мы здесь, все нормально. Сюда направляется много спасателей. Мы – первые", — объясняет подросткам спасатель.

- Какой день? – спрашивает мальчик.

"Завтра", — отвечает спасатель.

- Нет, какой сегодня день? – уточняет тренер юношеской футбольной команды.

"Понедельник, — понимает дайвер. — Вы пробыли здесь 10 дней. Вы очень сильные. Молодцы!"

Они выжили в полузатопленной пещере, деля на всех несколько пакетов печенья и чипсов. Это команда настоящих бойцов. Этим походом юные футболисты хотели отпраздновать день рождения одного из мальчишек. Теперь день рождения у них один на всех.

Первая помощь уже на месте: парацетамол, энергетические гели. Спасатели тянут телефонный кабель, чтобы дети могли поговорить с родными, ведь несмотря на чудесное спасение, увидят они их еще не скоро.

Геологи нашли еще один спуск в подземелье. Возможно, его удастся расширить и поднять подростков на поверхность с помощью троса. Или идти обратно тем же путем, как дети попали в пещеру, но полностью вода отступит только осенью, так что водолазы прямо в пещере обучат детей азам погружения.

В числе тысячи спасателей из семи стран дайверы-добровольцы из России: именно страховочные тросы, протянутые российскими ребятами по стенам пещеры, вывели водолазов к детям.

"Нужно забраться на очень скользкую гору, — рассказывает об операции по спасению детей дайвер Всеволод Коробов. – Затем надо спуститься вниз по очень сложному и скользкому рельефу, добраться до очень небольшого отверстия, в которое нужно протиснуться самому и пропихнуть снаряжение. Пролезть дальше через еще один подводный тоннель, где вы будете двигаться 15-20 метров практически в нулевой видимости. И тогда до детей остается два с небольшим километра".

Теперь операция из поисковой превратилась в спасательную: у самых опытных дайверов маршрут занимает шесть часов, а как вызволять из этой ловушки детей, которые даже не умеют плавать?

"Если научить сейчас детей пользоваться дайверским снаряжением, восстановить немного их силы, подкормить их, то есть шанс, что можно будет протащить их эти два километра. Но время очень сильно поджимает", — подчеркивает Всеволод Коробков.

Запасов еды хватит на четыре месяца, но понятно, что столько ждать невозможно. Спасатели тянут тросы и расставляют на маршруте баллоны с кислородом, откачивают 10 тысяч литров каждый час, но это понижает уровень воды всего на сантиметр. А прогноз на ближайшие дни — ливни, которые могут отрезать все пути к выходу.